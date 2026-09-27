Rio Maior quer ganhar peso na preparação dos campeões

Não houve medalhas em disputa, mas Rio Maior recebeu esta semana uma reunião de trabalho com impacto direto na forma como se preparam os atletas que as procuram. Durante quatro dias, o Rio Maior Sports Centre acolheu o Fórum Europeu da Association of Sport Performance Centres (ASPC), que trouxe a Portugal mais de uma centena de participantes de 19 países e quatro continentes.

Mais de 40 centros de alto rendimento estiveram representados num encontro que juntou quem prepara, acompanha e estuda os atletas de elite. Treinadores, investigadores, dirigentes, responsáveis por estruturas desportivas, representantes dos movimentos olímpico e paralímpico e atletas partilharam experiências sobre uma questão que ultrapassa o treino: como criar condições para que um atleta possa competir ao mais alto nível.

O encontro teve uma dimensão particularmente relevante para Portugal por se realizar pela primeira vez no país. A escolha de Rio Maior resultou de uma candidatura apresentada pelo centro de estágios e selecionada no Fórum Internacional da ASPC, realizado em Helsínquia, em 2025.

A discussão não se limitou à gestão de instalações. A investigação aplicada ao desporto, a inovação, o acompanhamento das carreiras, a qualificação dos técnicos, a liderança e a resposta às necessidades dos atletas paralímpicos estiveram entre os temas levados ao Cineteatro de Rio Maior, onde decorreu a componente internacional do programa.

A voz dos atletas foi uma das marcas do fórum. Estiveram presentes mais de 20 olímpicos e paralímpicos, que no conjunto somam mais de 60 participações em Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Mais do que apresentar modelos teóricos, o encontro procurou ouvir quem vive diariamente a pressão da preparação, da competição e da recuperação.

O resultado da Seleção Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas serviu de exemplo concreto da importância destas estruturas. A equipa portuguesa, que realizou a preparação no Rio Maior Sports Centre, foi homenageada pela medalha de bronze conquistada no Campeonato do Mundo, em Granollers, depois de vencer o Chile no jogo de atribuição do terceiro lugar.

A homenagem à seleção de andebol em cadeira de rodas ligou o debate do fórum a um resultado recente do desporto português. O selecionador Danilo Ferreira e o capitão João Jerónimo representaram a equipa no momento de reconhecimento.