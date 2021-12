Rio Ave-Sporting da Covilhã da II Liga adiado devido a surto de covid-19

O encontro de sexta-feira entre o Rio Ave e o Sporting da Covilhã, da 16.ª jornada da II Liga de futebol, foi adiado, devido a um surto de covid-19 nos vila-condenses, anunciou esta quinta-feira a Liga de clubes.

"Vimos pelo presente informar que as autoridades de saúde, na pessoa do Sr. Delegado de Saúde do ACES Póvoa de Varzim - Vila do Conde, Dr. António Manuel Monteiro, determinaram a aplicação da medida de Saúde Pública de isolamento profilático/quarentena, que abrange todos os profissionais do clube, com atividade ligada à equipa sénior do Rio Ave Futebol Clube até ao dia 8 de janeiro de 2022", pode ler-se na nota da Liga.

O comunicado conclui que o jogo entre Rio Ave e Sporting da Covilhã será adiado para data e hora a indicar.