Ricardo Sá Pinto é o novo treinador do Esteghlal do Irão

O treinador, de 49 anos, vai ter nova 'aventura' no estrangeiro, depois de já ter trabalhado na Sérvia, Grécia, Arábia Saudita, Bélgica, Polónia, Brasil e Turquia.

"Estou muito orgulhoso por treinar o maior clube do Irão e um dos maiores do mundo. Conheço os 40 milhões de adeptos do clube que são apaixonados, como eu", disse Sá Pinto, em declarações divulgadas na sua página oficial da rede social Instagram.

O Esteghlal é o atual campeão do Irão, depois de uma campanha em que não sofreu qualquer derrota (19 vitórias e 11 empates).

Em Portugal, Sá Pinto comandou o Sporting, Sporting de Braga, Belenenses e Moreirense.