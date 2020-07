Ricardo Araújo Pereira apoia candidatura de João Noronha Lopes ao Benfica

O humorista Ricardo Araújo Pereira (RAP), que faz atualmente o programa de televisão Isto é Gozar Com Quem Trabalha, na SIC, é o primeiro a aparecer na lista de apoiantes de João Noronha Lopes à presidência do Benfica.

Conhecido benfiquista, ainda há poucos dias, no programa Governo Sombra, RAP tinha afirmado que, apesar de considerar que Jorge Jesus é um bom treinador, o seu regresso ao Benfica " é a demonstração definitiva de que Vieira não tem um rumo para o clube".

Na lista de apoiantes de João Noronha Lopes estão outros nomes mediáticos, como o apresentador Pedro Ribeiro (Diretor de Programação da Rádio Comercial), o escritor Jacinto Lucas Pires e o cineasta António Pedro Vasconcelos.

Além destes, apoiam a candidatura Manuel Tinoco de Faria (ex-vice-presidente e ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral do S.L. Benfica), João Carvalho (ex-presidente do Conselho Fiscal do S.L. Benfica), Luis Seara Cardoso (ex-vicepPresidente do S.L. Benfica), João Queimado (empresário, ex-atleta do S.L. Benfica), Pedro Norton (gestor), António Borges Assunção (empresário, vogal do Conselho Fiscal da Caixa Geral de Depósitos), José Theotónio (presidente da Comissão Executiva do Grupo Pestana), Raquel Vaz Pinto (professora universitária), Vasco Mendonça (Consultor de Marketing), Pedro Adão e Silva (professor universitário) e Tiago Almeida (empresário).

João Noronha Lopes, de 53 anos, formalizou na quinta-feira a sua candidatura às eleições do Benfica que se realizam em outubro, assumindo-se como alternativa a Luís Filipe Vieira. "Não podia ficar de fora. Aqui estou com enorme vontade de começar uma nova dinâmica, que ponha o Benfica onde os benfiquistas querem que esteja", afirmou. "Eu reconhecem o trabalho de Vieira mas agora assistimos no último mandato à desorientação, incoerência e contradição. Acima de tudo, a um desvio do que é essencial, o sucesso desportivo", referiu nesta quinta-feira durante a apresentação da sua candidatura, cujo lema é "A Glória é agora".