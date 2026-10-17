Remi Conte e Jessica Ittner vencem Ironman de Cascais em edição com 5500 inscritos
O francês Remi Conte e a alemã Jessica Ittner venceram este sábado, 17 de outubro, o Ironman Portugal-Cascais. Conte cumpriu a distância completa em 8h17m26s, enquanto Ittner terminou em 9h45m29s, numa jornada que reuniu as provas de longa e média distância.
Na competição masculina, a França ocupou os três lugares do pódio. Atrás de Conte terminaram Nathan Menant, com 8h36m32s, e Clovis Beurrier, com 8h40m17s. Rafael Domingos foi o primeiro português a chegar à meta. Os participantes enfrentaram, sucessivamente, 3,8 quilómetros de natação, 180 de ciclismo e uma maratona de 42,2 quilómetros.
Na prova feminina, Jessica Ittner deixou a segunda classificada a mais de 11 minutos. A neerlandesa Marloes Meinders registou 9h56m41s e a suíça Sarah Etter assegurou o terceiro lugar, com 10h02m22s.
Na média distância, Lizzie Rayner voltou a fazer de Cascais um lugar de vitórias. A britânica completou o Ironman 70.3 em 4h13m02s, repetindo os triunfos de 2024 e 2025. Nikki Bartlett, também britânica, ficou na segunda posição, com 4h20m11s, e a suíça Leana Bissig fechou o pódio, em 4h24m16s. Esta competição compreendeu 1,9 quilómetros de natação, 90 de ciclismo e 21,1 de corrida.
Entre as portuguesas na competição profissional, Mariana Marques terminou em 12.º lugar, com 4h53m06s, na estreia neste escalão competitivo. Madalena Almeida, que participou pela primeira vez na média distância, foi 13.ª, com 5h19m27s.
Na classificação masculina do Ironman 70.3, Luís Dias, português em representação da Suécia, venceu com 4h13m43s. O irlandês Ciaran Kyne terminou em segundo, com 4h16m06s, enquanto o português André Costa conquistou o terceiro lugar, em 4h18m10s.
Com as inscrições esgotadas nas duas distâncias, Cascais recebeu cerca de 5500 inscritos, distribuídos entre os 3000 do Ironman 70.3 e os 2500 da distância completa. A Câmara Municipal apresentou estes números como um recorde de inscrições da edição, numa prova com partida na Praia da Ribeira e chegada na Baía de Cascais.