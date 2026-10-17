Remi Conte e Jessica Ittner vencem Ironman de Cascais em edição com 5500 inscritos

O francês Remi Conte e a alemã Jessica Ittner venceram este sábado, 17 de outubro, o Ironman Portugal-Cascais. Conte cumpriu a distância completa em 8h17m26s, enquanto Ittner terminou em 9h45m29s, numa jornada que reuniu as provas de longa e média distância.

Na competição masculina, a França ocupou os três lugares do pódio. Atrás de Conte terminaram Nathan Menant, com 8h36m32s, e Clovis Beurrier, com 8h40m17s. Rafael Domingos foi o primeiro português a chegar à meta. Os participantes enfrentaram, sucessivamente, 3,8 quilómetros de natação, 180 de ciclismo e uma maratona de 42,2 quilómetros.

Na prova feminina, Jessica Ittner deixou a segunda classificada a mais de 11 minutos. A neerlandesa Marloes Meinders registou 9h56m41s e a suíça Sarah Etter assegurou o terceiro lugar, com 10h02m22s.