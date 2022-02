Relatório do árbitro do FC Porto-Sporting refere agressões. Pepe e Tabata arriscam até dois anos de castigo

O relatório do árbitro João Pinheiro no clássico de sexta-feira refere quatro agressões envolvendo jogadores de FC Porto e Sporting. Se o empurrão de Tabata ao diretor portista, Luís Gonçalves, foi visível nas imagens televisivas, "o pontapé" de Pepe a Hugo Viana é uma das novidades que constam do documento que esta segunda-feira chegou a vários jornalistas.

Segundo João Pinheiro, o capitão do FC Porto deu um pontapé ao diretor desportivo dos leões no relvado do Estádio do Dragão, após o apito final do clássico da 22.ª jornada da I Liga. Pelas imagens só dá para ver o árbitro a mostrar o cartão vermelho a Pepe, sem se perceber o motivo.

Agora, a provar-se que agrediu Hugo Viana, o jogador pode incorrer num castigo entre dois meses a dois anos, por agressão a um agente desportivo, de acordo com os regulamentos da Liga Portugal. O mesmo castigo arrisca o leão Tabata, que "empurrou um diretor da equipa adversária praticando um ato de conduta violenta".

Além de Pepe e Tabata, também o leão João Palhinha e o dragão Marchesín foram expulsos no final do clássico, que terminou empatado (2-2). Segundo o relatório, o médio leonino deu uma "estalada" a Marchesín, que por sua vez "pontapeou um diretor da equipa adversária praticando um ato de conduta violenta".

Segundo o juiz da partida, tanto Hugo Viana como Luís Gonçalves, entraram "no terreno de jogo para provocar um conflito com um adversário" e por isso antevê-se que também possa ser alvo de processos.

O documento entregue na Liga Portugal e que já chegou aos clubes, confirma ainda agressões de elementos externos ao jogo a jogadores do Sporting, nomeadamente a Matheus Reis e Vinagre, referindo, o entanto, que não foi possível identificar os agressores. Apesar disso, o FC Porto arrisca ver o Estádio do Dragão interditado, como pediu o Sporting.

