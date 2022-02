Sporting avança com queixa-crime contra Vítor Baía, Sérgio Conceição e Rui Cerqueira

Muito do título passa pelo Dragão, com ou sem "canções de embalar"

O Sporting informou este sábado que vai avançar com uma queixa-crime contra Vítor Baía, Sérgio Conceição e Rui Cerqueira. Em comunicado, os 'leões' revelam que o presidente, Frederico Varandas, foi alvo de agressões no final do jogo de ontem entre o FC Porto e o Sporting.

No comunicado, é dito que os "três elementos, rodeados de vários seguranças, efetuaram uma espera a Frederico Varandas", com Rui Cerqueira, diretor de imprensa do FC Porto, a abalroar o presidente do Sporting e "retirando-lhe da mão a carteira com telemóvel", tendo fugido de seguida. Apesar da presença da polícia no local, os documentos e o telemóvel não foram recuperados.

Além da queixa-crime, o Sporting vai igualmente "fazer participação disciplinar com vista à interdição do estádio do Dragão", uma vez que os jogadores da equipa foram agredidos por "elementos estranhos ao recinto de jogo".

O Sporting informa, também, que vários adeptos do clube foram "impedidos de entrar no Estádio do Dragão e que outros, dentro de estádio, foram vítimas de tentativas de agressão".