A vitória da Real paciência sobre o domínio da força e da estatística

E vão 14! O Real Madrid festejou este sábado a conquista da Liga dos Campeões, uma competição que em 2020 tentou aniquilar para fundar uma Superliga europeia, só com os melhores e os mais ricos da Europa. O triunfo merengue sobre o Liverpool (1-0), além de lhe valer 136 milhões de euros mostra como o jogo cínico cabe no futebol moderno e pode bater os melhores e os mais geniais intervenientes do espetáculo futebolístico.

Mérito do "mister Champions" Carlo Ancelotti, que é agora o único treinador com quatro orelhudas no currículo (e ainda tem duas como jogador), superando Bob Paisley (Liverpool) e Zinedine Zidane (Real Madrid), ambos com três troféus. O italiano ganhou duas pelo AC Milan (2002-03 e 2006-07) e outras duas pelo Real Madrid (2013-14 e 2021-22) e já se tinha tornado nesta temporada o único da história a vencer os cinco principais campeonatos da Europa.

E se Vinícius Jr. marcou o golo, Courtois segurou a vitória.

A final começou com um atraso de mais de meia hora por "questões de segurança". O anúncio nos altifalantes do estádio criou alguma apreensão nas bancadas ainda meio despidas e levou a UEFA a explicar a medida "em defesa dos adeptos", uma vez que um terço das 75 mil pessoas com bilhete para a final ainda estava fora do recinto. Para não começar o jogo sem os milhares de adeptos que tentaram forçar a entrada, a maioria afeta ao Liverpool (foram travados pela polícia), o organismo atrasou o início da Champions.



E depois de um segundo aquecimento, o jogo entre reds e blancos começou... devagar, devagarinho. O adiamento do apito inicial descarregou as pilhas das equipas ou seria mais um exemplo do cinismo estratégico de Ancelotti e do jogo cerebral de Klopp? A verdade é que não havia espaço para jogar e só aos 15 minutos começou a haver alguma emoção, quando Salah tentou surpreender Courtois. Depois foi Mané (que pode ter feito o último jogo pelos reds antes de se transferir para o Bayern) a tentar. O guarda-redes belga do Real Madrid fez duas defesas soberbas em pouco mais de cinco minutos (uma delas com ajuda do poste) e mostrou porque é o guarda-redes com mais defesas na prova.



Com o português Diogo Jota no banco, o Liverpool ia crescendo no jogo, muito por causa da dinâmica pelo lado direito. Aos 35 minutos, os ingleses tinham oito remates, cinco deles à baliza, contra zero (!) do Real Madrid, que tentava levar a bola no pé até Benzema, mas sem sucesso. Conseguiu-o num passe longo antes do intervalo, que acabou com a bola na baliza. Foi preciso o VAR entrar em ação para descortinar se o lance era ilegal. Não foi golo, mas ainda deu para assustar os adeptos do Liverpool que festejaram a anulação do golo como se de um golo red se tratasse.

O golo da Real paciência



A final que demorou a começar também demorou a ter golos (válidos). Só aconteceu no segundo tempo... como aconteceu nas outras duas finais entre os dois emblemas (o Real venceu em 2018, por 3-1, e o Liverpool ganhou em 1981, por 1-0). Os reds voltaram dos balneários com a mesma dinâmica do primeiro tempo, enquanto o Real continuava interessado em pausar o ritmo e fechar espaços - não confundir com posição defensiva. Foi mais um adormecer o adversário para dar o golpe fatal. Aos 59 minutos, e contra a corrente do jogo, Valverde foi pela direita, sem grande marcação, e conseguiu meter a bola na área, onde Vinícius Júnior apareceu ao segundo poste a finalizar (foi o segundo remate à baliza feito pelos merengues no jogo todo).



A resposta de Klopp foi... colocar Diogo Jota para o lugar de Luis Díaz. Sem mexer na estrutura da equipa, o técnico alemão apostava na iniciativa individual do português para ajudar Salah e Mané a criar mais desequilíbrios. Mas o problema não estava em criar oportunidades, mas sim em finalizá-las com sucesso. E muito por culpa de Courtois, que já depois dos 80 minutos voltou a voar para impedir aquele que seria um grande golo do egípcio. Foram as mãos do belga que seguraram a taça e deram ao Real Madrid a 14.ª Liga dos Campeões. No novo formato Champions (desde 1992) este foi o 8.º título - ninguém venceu mais neste formato.



Ficou assim provado que a vitória não é para quem ataca mais, mas quem ataca melhor! A vitória do Real Madrid impediu o pleno do futebol português. Depois de Gonçalo Paciência (E. Frankfurt) vencer a Liga Europa e de José Mourinho, Sérgio Oliveira e Rui Patrício conquistarem a Liga Conferência, Diogo Jota não conseguiu vencer a Liga dos Campeões. E Cristiano Ronaldo já não é o único jogador que venceu cinco Champions. Bale, Benzema, Carvajal, Isco e Marcelo também têm agora cinco.

