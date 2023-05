Real Madrid e Manchester City empatam e adiam decisão para Inglaterra

O Real Madrid e o Manchester City empataram esta terça-feira 1-1, em encontro da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões de futebol, adiando assim a decisão para daqui a uma semana, em Inglaterra.

Os merengues adiantaram-se no marcador na primeira parte, com uma bomba de Vinícius Júnior, aos 36 minutos, respondendo o City na segunda metade, com outra bomba, desta feita de Kevin De Bruyne, que restabeleceu o empate, aos 67.

A segunda mão está agendada para a quarta-feira 17 de abril, em Manchester, Inglaterra, com o vencedor da eliminatória a defrontar na final, a disputar em 10 de junho, em Istambul, quem sair do duelo italiano entre AC Milan e Inter Milão.