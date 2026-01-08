Árbitro David Coote condenado a nove meses de prisão por pornografia infantil

O ex-árbitro inglês de futebol David Coote foi esta quinta-feira, 8 de janeiro, condenado a uma pena de nove meses de prisão suspensa na sua execução, por um tribunal de Nottingham, centro de Inglaterra, por descarregar pornografia infantil.David Coote, de 43 anos, declarou-se culpado em outubro, depois de a polícia ter descoberto, em fevereiro de 2025, no seu computador pessoal, um vídeo sexualmente explícito envolvendo um rapaz de 15 anos.O antigo árbitro da Premier League, que esteve no centro de várias polémicas nos últimos meses, poderá ser detido se cometer outro crime nos próximos dois anos.A Associação de Árbitros de Futebol Profissionais (PGMOL) anunciou a sua demissão "com efeito imediato" em dezembro de 2024, após a divulgação de vídeos antigos em que critica e insulta Jürgen Klopp, antigo treinador do Liverpool.A UEFA também já o tinha suspendido anteriormente, depois de o jornal The Sun ter publicado imagens dele a inalar um pó branco semelhante à cocaína, um incidente que terá ocorrido durante o Europeu de 2024.