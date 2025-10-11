Rúben Neves marca ao cair do pano e põe Portugal com um pé no Mundial 2026 (veja o golo)

Um golo de Ruben Neves, já durante o tempo extra, permitiu à seleção nacional vencer a República da Irlanda por 1-0, em jogo da 3.ª jornada do Grupo F de apuramento para o Mundial 2026, realizado este sábado, 11 de outubro, no Estádio José Alvalade.A equipa das quinas fez um jogo muito abaixo daquilo que era esperado, perante um forte bloco defensivo dos irlandeses.Ainda assim, as melhores oportunidades foram da equipa das quinas, com destaque para um penálti, aos 75 minutos, que Cristiano Ronaldo desperdiçou, permitindo a defesa com um pé ao guarda-redes Caoimhin Kelleher..Quando já poucos esperavam outro resultado, eis que surgiu Rúben Neves, aos 90+1 minutos, a responder de cabeça a um cruzamento de Francisco Trincão.O golo fez rebentar a festa portuguesa, que bem pode ser maior na próxima terça-feira, uma vez que a equipa das quinas pode alcançar já o apuramento se vencer a Hungria e a Arménia não vencer na deslocação à Irlanda. Com este resultado, Portugal mantém-se na liderança do grupo com nove pontos, mais cinco que a Hungria, que este sábado recebeu e venceu a Arménia (2-0) que é terceira classificada com três pontos. Os irlandeses estão em último apenas com um ponto conquistado.