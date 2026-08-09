Raúl Fernández domina em Silverstone e conquista o GP da Grã-Bretanha de MotoGP

Raúl Fernández venceu este domingo o Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP, disputado no circuito de Silverstone, protagonizando uma exibição autoritária que lhe valeu a segunda vitória da carreira na principal categoria do motociclismo.O piloto espanhol da Trackhouse Racing assumiu a liderança logo na primeira volta, beneficiando de um problema no dispositivo de altura da moto de Jorge Martín na partida, e nunca mais cedeu o comando da corrida. Fernández impôs um ritmo inacessível aos adversários e cruzou a linha de meta com 2,54 segundos de vantagem sobre o compatriota Jorge Martín, alcançando o primeiro triunfo desde o Grande Prémio da Austrália de 2025.Martín, que partira da pole position, viu comprometido o arranque devido à falha técnica, mas reagiu de forma notável. Depois de ultrapassar Marco Bezzecchi na nona volta, iniciou a perseguição ao líder, embora já sem margem para discutir a vitória. Bezzecchi terminou na terceira posição, completando uma tripla da Aprilia em Silverstone, num resultado que confirmou o excelente desempenho da marca italiana ao longo do fim de semana.Apesar de não ter conseguido transformar a pole position em vitória, Jorge Martín saiu de Silverstone ainda mais confortável na liderança do Campeonato do Mundo, aumentando para 31 pontos a vantagem sobre Bezzecchi. Já Marc Márquez teve um domingo difícil, terminou apenas na sétima posição e caiu para o quarto lugar da classificação geral.Álex Márquez concluiu a corrida na quarta posição, à frente de Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio, enquanto Raúl Fernández confirmou o excelente momento de forma com uma vitória construída de princípio ao fim. Sem cometer qualquer erro e sempre no controlo da corrida, o espanhol assinou uma das exibições mais dominadoras da temporada e relançou as suas ambições para a segunda metade do campeonato.