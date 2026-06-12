Portugal está entre as quatro seleções mais caras. Vitinha e João Neves, bicampeões europeus pelo Paris SG (assim como Nuno Mendes e Gonçalo Ramos), são os jogadores mais cotados, avaliados em 140 milhões de euros.
Portugal está entre as quatro seleções mais caras. Vitinha e João Neves, bicampeões europeus pelo Paris SG (assim como Nuno Mendes e Gonçalo Ramos), são os jogadores mais cotados, avaliados em 140 milhões de euros.JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA
Desporto

Quanto valem as seleções? Mundial pode ser na América mas a Europa ainda domina

As 16 seleções europeias têm mais valor de mercado do que as demais 32 juntas. As cinco mais caras da prova são todas do Velho Continente, incluindo a portuguesa.
João Almeida Moreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Portugal
Futebol
seleção nacional
Mundial 2026
Dinheiro em Campo
DN Sport
Diário de Notícias
www.dn.pt