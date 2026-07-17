O Mundial organizado pelos Estados Unidos, Canadá e México bateu já quase todos os recordes em geração de dinheiro.
O Mundial organizado pelos Estados Unidos, Canadá e México bateu já quase todos os recordes em geração de dinheiro.EPA/CYRIL ZINGARO
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Quais são as marcas que estão a ganhar no Mundial de 2026?

Já há vencedores nos negócios antes da final no campo: Coca-Cola, McDonald’s, Hyundai-Kia, Dove, Visa e empresa controversa são os patrocinadores mais comentados.
João Almeida Moreira
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