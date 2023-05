PSG suspende Lionel Messi após viagem do jogador à Arábia Saudita

O Paris Saint-Germain abriu um processo disciplinar contra o astro argentino Lionel Messi, que vai ficar suspenso por causa de uma viagem à Arábia Saudita sem o consentimento do campeão francês de futebol, noticiou esta terça-feira a AFP.

"Não pode treinar, não pode jogar e não é remunerado pelo tempo do processo disciplinar", avançou à agência de notícias francesa (AFP) uma fonte, que pediu para não ser identificada, adiantando que Messi vai estar ausente dos trabalhos dos parisienses durante "vários dias".

Diversos meios de comunicação franceses, como o L'Equipe, apontam para uma suspensão de duas semanas para o avançado sul-americano, que falhou o treino do PSG na segunda-feira, após a derrota de domingo frente ao Lorient, na Ligue 1 (3-1), tendo sido visto na Arábia Saudita, ao abrigo de um contrato com o gabinete do Turismo do país em que atua o português Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Este procedimento disciplinar surge num momento decisivo para o futuro de Messi no PSG, porque, após um período apagado nas últimas semanas nos relvados, está em fim de contrato com o clube da capital francesa.

O campeão do mundo, de 35 anos, marcou 15 golos, até ao momento, nesta temporada na Ligue 1, a sua segunda em Paris.

Quando faltam cinco jornadas para o final da Liga francesa, o PSG lidera a prova, com 75 pontos, mais cinco do que o Marselha, segundo colocado.