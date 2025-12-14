Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Portugal é vice-campeão europeu de estafetas mistas de corta-mato
FOTO: FP Atletismo
Desporto

A Itália conquistou o título pela terceira vez na prova que se realizou em Lagoa, no Algarve.
Portugal sagrou-se este domingo, 14 de dezembro, vice-campeão da Europa de estafetas mistas de corta-mato, em Lagoa, onde a Itália revalidou o título continental, que conquistou pela terceira vez.

Isaac Nader, campeão mundial dos 1.500 metros, assumiu o último percurso, levando o conjunto luso do quinto ao segundo posto, em 17.16 minutos, a quatro segundos dos transalpinos (17.12 minutos), enquanto o Reino Unido terminou no terceiro posto (17.17)

A estafeta nacional, que contou ainda com Salomé Afonso, vice-campeã europeia indoor dos 1.500 metros e bronze nos 3.000, Rodrigo Lima e Patrícia Silva, bronze nos 800 em pista curta em Apeldoorn2025, estreou a presença lusa no medalheiro desta prova, disputada apenas desde 2017, aumentando para 60 as medalhas portuguesas em 31 edições dos Europeus de crosse.

Atletismo
Campeonato da Europa
Corta-mato

