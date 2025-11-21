Portugal vence Suíça e está nas meias-finais do Mundial de sub-17 pela primeira vez

Portugal apurou-se esta sexta-feira, 21 de novembro, para as meias-finais do Mundial sub-17 de futebol, depois de vencer a Suíça, por 2-0, no jogo dos quartos de final, disputado em Doha, no Qatar.A formação lusa, orientada por Bino Maçães, inaugurou o marcador por Mateus Mide, aos 41 minutos, e ampliou a vantagem por José Neto (48), Zeega (53').A equipa das quinas, campeã europeia em título, vai agora enfrentar o vencedor do jogo entre Marrocos e Brasil, que também se disputa esta sexta-feira, nas meias-finais, em partida marcada para segunda-feira.Portugal vai disputar pela primeira vez as meias-finais do Mundial de sub-17. Conseguiu-o somente na versão anterior, de sub-16, em 1989, quando a seleção lusa terminou no terceiro lugar.