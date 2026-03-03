Lúcia Alves (ao centro) festeja o primeiro golo da seleção nacional.
Lúcia Alves (ao centro) festeja o primeiro golo da seleção nacional.
Portugal vence Finlândia no arranque do apuramento para o Mundial de futebol feminino

Os golos da vitória por 2-0 apareceram apenas no tempo extra por Lúcia Alves e Carolina Santiago. Finlandesas ainda falharam um penálti.
A seleção nacional feminina venceu esta terça-feira, 3 de março, a Finlândia, por 2-0, no primeiro jogo de apuramento para o Mundial a contar para o grupo B3 da zona europeia.

O jogo disputado em Vizela não teve golos até ao minuto 90, sendo que o tempo extra foi verdadeiramente emocionante, com Lúcia Alves a marcar um grande golo, com um belo remate de fora da área, tendo a jovem Carolina Santiago feito o segundo golo, após um excelente passe de Kika Nazareth.

Só que, quando se pensava que o resultado estava fechado, eis que as finlandesas beneficiaram de um penálti, mas Summanen permitiu a defesa de Inês Pereira.

Com este resultado, Portugal assumiu a liderança do grupo, com os mesmos pontos que a Eslováquia, que recebeu e venceu a Letónia, por 3-2

