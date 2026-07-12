Portugal vence Canadá e conquista primeira vitória na Nations Cup de râguebi

A seleção portuguesa de râguebi conquistou no sábado a primeira vitória na edição inaugural da Nations Cup, ao bater o Canadá, por 38-14, em jogo disputado em Edmonton, no Canadá.Portugal, que se tinha estreado na competição com uma derrota frente aos Estados Unidos (30-29), em 05 de julho, já vencia ao intervalo por 12-7.Os ‘lobos’ ainda estiveram a perder diante dos canadianos, mas reagiram com ensaios de Samuel Marques e Tomás Appleton, o que lhes deu vantagem na primeira metade do encontro.Na segunda parte, a formação orientada por Simon Mannix viu Raffaele Storti marcar dois ensaios e Appleton bisar, num marcador que se avolumou com um ensaio de Guilherme Vasconcelos, num resultado convincente e acrescido de bónus.O próximo jogo dos ‘lobos’ está marcado para sábado, 18 de julho, frente a Tonga, em Winnipeg, no Canadá.Portugal é uma das 12 seleções convidadas para participar na primeira edição da Nations Cup, uma nova competição internacional organizada pela World Rugby, que vai decorrer nas 'janelas' internacionais de julho e de novembro deste ano.A Nations Cup está dividida em dois grupos de seis equipas, sendo o A composto por seleções das Américas e Pacífico (Canadá, Chile, Samoa, Tonga, Uruguai e Estados Unidos), enquanto o B é formado por equipas da Europa, Ásia e África (Geórgia, Portugal, Roménia, Espanha, Hong Kong, China e Zimbabué).Cada seleção vai defrontar na competição as equipas do grupo oposto, num formato de todos contra todos e ao longo das 'janelas' internacionais de julho e novembro. No final, a equipa mais bem classificada de cada grupo será coroada campeã da Nations Cup de 2026, o mesmo sucedendo na segunda edição, agendada para 2028.Pelo meio destas duas edições, realizar-se-á o Campeonato do Mundo de 2027, na Austrália, onde a seleção portuguesa vai enfrentar a Irlanda, a Escócia e o Uruguai, no Grupo D.