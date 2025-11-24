Portugal vence Brasil nos penáltis e está na final do Mundial de sub-17

A seleção nacional de sub-17 garantiu esta segunda-feira, 24 de novembro, o apuramento para a final do Campeonato do Mundo da categoria, que decorre em Doha, no Qatar.A equipa treinada por Bruno Maçães fez história ao garantir pela primeira vez a presença na final, eliminando o Brasil no desempate por penáltis, por 6-5.Nos 90 minutos regulamentares, registou-se um empate a zero, num jogo muito equilibrado e com poucas oportunidades dos dois lados.O jogo decidiu-se no desempate por penáltis com Tomás Soares, Martim Chelmik, Santiago Verdi e Yoan Pereira marcaram nos primeiros quatro remates, tal como a seleção brasileira.À quinta tentativa, o guarda-redes Romário Cunha assumiu a cobrança, mas rematou por cima da barra. O Brasil se marcasse garantia o apuramento, mas Ruan Pablo atirou ao poste. Continuava tudo igual.Era preciso desempatar João Aragão e José Neto, marcaram e, ao sétimo penálti, Ângelo falhou e os portugueses fizeram a festa.Na outra meia-final a Áustria surpreendeu a Itália ao vencer por 2-0, com dois golos de Johannes Moser, avançado que lidera a lista de melhores marcadores do torneio com oito remates certeiros, mais dois que o português Anísio Cabral.A final realiza-se na próxima quinta-feira, 24 de novembro às 16h00, no Estádio Khalifa International, em Doha, no Qatar.