Portugal vence Bélgica e apura-se para os oitavos de final do Mundial de sub-17 (Veja os golos)

A seleção nacional apurou-se esta sexta-feira, 14 de novembro, para os oitavos de final do Mundial de futebol de sub-17, ao vencer a Bélgica por 2-1, no torneio que decorre em Doha.O resultado foi definido ainda na primeira parte, quando o avançado Anísio Cabral colocou Portugal a vencer por duas bolas de diferença, ao marcar aos 38 e 45+1 minutos. Ainda antes do intervalo, os belgas reduziram a desvantagem, por Noah Fernandez aos 45+5 minutos.Nos oitavos de final, a seleção nacional, campeã europeia em título, defronta, na terça-feira, dia 18 de novembro, o vencedor do encontro desta sexta-feira entre a Argentina e o México.