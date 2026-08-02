Sexto lugar para o dueto técnico misto português nos europeus de natação artística
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Sexto lugar para o dueto técnico misto português nos europeus de natação artística

Beatriz Gonçalves e Daniel Ascenso terminaram entre as seis melhores duplas da Europa em Paris, confirmando a evolução da natação artística portuguesa nos Campeonatos da Europa de desportos aquáticos.
Cecília Carmo
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Portugal voltou a destacar-se na natação artística ao alcançar o sexto lugar na final do dueto técnico misto dos Campeonatos da Europa de desportos aquáticos, que decorrem em Paris. Beatriz Gonçalves e Daniel Ascenso somaram 174,5467 pontos, garantindo um lugar entre as melhores duplas europeias da especialidade.

A dupla portuguesa obteve 98,0467 pontos nos elementos técnicos e 76,5000 pontos na impressão artística, totalizando 174,5467 pontos e concluindo a prova na sexta posição entre os oito duetos finalistas.

O título europeu foi conquistado pela Grã-Bretanha, com 229,6783 pontos, seguida da Itália, segunda classificada com 229,0092. O pódio ficou completo pelos Atletas Neutros Autorizados, que arrecadaram a medalha de bronze com 215,9201 pontos.

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Anna Carvalho e Inês Dubini terminaram na 14.ª posição no dueto técnico feminino, enquanto Cheila Vieira e Daniel Ascenso alcançaram um quinto lugar no dueto misto livre, um dos melhores resultados da participação nacional nesta edição dos Europeus.

A presença portuguesa na natação artística prossegue na quarta-feira, 5 de agosto, com a prova de esquema acrobático, última competição da modalidade integrada nos Campeonatos da Europa de desportos aquáticos, que decorrem em Paris até 16 de agosto.

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