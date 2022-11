Quando a seleção portuguesa entrar em campo no Mundial da FIFA (quinta-feira, diante do Gana), o grito de "força Portugal" ecoará não apenas no seu país, mas talvez, de forma surpreendente para os portugueses, também em várias partes da Índia. Nesta competição, o torcedor da seleção de Portugal vai além das fronteiras de Goa, sua ex-colónia na Índia, onde alguns goeses tradicionalmente acompanham a seleção. O apoio português a este Mundial está espalhado por toda a Índia, vindo sobretudo do leste, em Bengala Ocidental, e do sul, em Kerala, além, claro, de Goa, a oeste.

Existe até uma página no Facebook, "Portugal Fans In India", que tem mais de dois mil membros, mas há outra página no Facebook, chamada "Portugal Football Fans India", que tem 3500 membros. Ambas estão ativos atualmente e o número de membros poderá aumentar, dependendo do progresso de Ronaldo e da sua equipa no Mundial do Qatar.