Portugal goleia na Arménia no arranque da qualificação para o Mundial 2026 (veja os golos)

Portugal goleou este sábado a Arménia em Erevan por 5-0, na jornada inaugural do Grupo F da fase de qualificação europeia para o Mundial 2026. Numa partida marcada por várias homenagens a Diogo Jota, a equipa das quinas colocou-se em vantagem logo aos dez minutos, por João Félix, na resposta a um cruzamento de João Cancelo..Cristiano Ronaldo aumentou para 2-0 ao minuto 21, número da camisola que Jota envergava na seleção, e o regressado João Cancelo fez o terceiro de Portugal aos 32', tendo imitado a celebração habitual do avançado falecido há cerca de dois meses..No segundo tempo, Ronaldo chegou ao bis logo após o reatamento (46') e João Félix também fez o segundo da conta pessoal, mas à passagem da hora de jogo (61')..Foi o triunfo mais folgado de sempre de Portugal na Arménia, onde havia amealhado dois empates (0-0 na qualificação para Mundial1998 e 1-1 no apuramento para o Euro2008) e uma vitória (por 3-2, com um hat-trick de Cristiano Ronaldo, em 2015, no caminho para a conquista do Europeu de 2016). A comitiva lusa viajará agora até Budapeste, onde no 9 de setembro defronta a Hungria, na segunda jornada do Grupo F.