Portugal desperdiça mais uma noite histórica de Ronaldo e adia apuramento para o Mundial

Um golo do húngaro Szoboszlai no primeiro minuto de descontos estragou a festa que se antecipava em Alvalade e adiou a qualificação de Portugal para o Mundial de 2026, desperdiçando mais uma noite histórica para Cristiano Ronaldo.O empate a 2-2 entre Portugal e Hungria começou a escrever-se com um aviso da seleção magiar de que esta noite não seria um mero desfile de apuramento para a seleção nacional portuguesa, quando Szalai adiantou a Hungria no marcador, aos oito minutos.Mas a reviravolta consumada ainda antes do intervalo com dois golos do infindável Cristiano Ronaldo, que somou mais um recorde para o seu livro pessoal de fazer inveja ao Guinness - é agora o melhor marcador da história em jogos de qualificação para os Mundiais (41) -, parecia desenhar o cenário perfeito para carimbar o passaporte português para o Mundial das Américas (EUA, Canadá e México).A história deste jogo contemplava, no entanto, um contratempo final, com o empate húngaro no primeiro minuto de descontos a castigar uma exibição inconsistente da seleção portuguesa, que alternou entre o muito bom na frente e o demasiado vulnerável atrás, acabando o jogo completamente partida entre setores, em correrias desordenadas, quando o resultado pedia controlo e razão.Portugal, que na próxima jornada visita a República da Irlanda, lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais cinco do que a adversária desta noite, que é segunda.Veja os golos: