Portugal defronta Inglaterra nos 'quartos' do Europeu de hóquei em patins

A seleção portuguesa de hóquei em patins venceu hoje por 3-1 a França e assegurou o primeiro lugar do Grupo A do Campeonato da Europa, marcando encontro com a Inglaterra nos quartos de final da prova, na Catalunha.

No terceiro e derradeiro jogo da fase de grupos, Portugal marcou por intermédio de Henrique Magalhães (14 e 37 minutos) e João Rodrigues (39), sendo que, pelo meio, Carlo di Benedetto (27) ainda empatou para os gauleses.

Com duas vitórias e um empate, a seleção nacional assegurou o primeiro posto do Grupo A, com sete pontos, à frente de Itália (três), Espanha (dois) e França (um), ainda que italianos e espanhóis se defrontem hoje, ambos sem possibilidades de ameaçar a liderança lusa.

Nos quartos de final, que se realizam na quinta-feira, Portugal vai defrontar, a partir das 20:00 (hora em Lisboa), a Inglaterra, que ficou na quarta e última posição do Grupo B, com três derrotas no mesmo número de partidas.

O Campeonato da Europa de hóquei em patins decorre até sábado, em ​​​​​​​Sant Sadurni d'Anoia, na Catalunha.