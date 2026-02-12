Portugal defronta Dinamarca, Noruega e País de Gales na próxima edição da Liga das Nações
Portugal defronta Dinamarca, Noruega e País de Gales na próxima edição da Liga das Nações

Portugal defende o título da Liga das Nações em futebol frente a Dinamarca, Noruega e País de Gales no Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações em futebol, ditou o sorteio esta quinta-feira, 12 de fevereiro, realizado em Bruxelas.

A fase de grupos da edição 2026/27 vai ser disputada em dois períodos, após o Mundial2026, com as quatro primeiras jornadas a decorrerem entre 24 de setembro e 06 de outubro e as duas últimas entre 12 e 17 de novembro.

A final four da quinta edição da Liga das Nações, competição em que Portugal é o único vencedor repetente (2018/19 e 2024/25), e que já foi conquistada por França (2020/21) e Espanha (2022/23), vai ser disputada entre 09 e 13 de junho de 2027, pelos vencedores dos quartos de final, entre 25 e 30 de março do próximo ano.

Resultado do sorteio:

Liga A:

Grupo A1: França, Itália, Bélgica e Turquia.

Grupo A2: Alemanha, Países Baixos, Sérvia e Grécia.

Grupo A3: Espanha, Croácia, Inglaterra e Chéquia.

Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega e País de Gales.

Liga B:

Grupo B1: Escócia, Suíça, Eslovénia e Macedónia do Norte.

Grupo B2: Hungria, Ucrânia, Geórgia e Irlanda do Norte.

Grupo B3: Israel, Áustria, Irlanda e Kosovo.

Grupo B4: Polónia, Bósnia-Herzegovina, Roménia e Suécia.

Liga C:

Grupo C1: Albânia, Finlândia, Bielorrússia e San Marino.

Grupo C2: Montenegro, Arménia, Chipre e Letónia/Gibraltar.

Grupo C3: Cazaquistão, Eslováquia, Ilhas Feroé e Moldávia

Grupo C4: Islândia, Bulgária, Estónia e Malta/Luxemburgo.

Liga D:

Grupo D1*: Gibraltar/Letónia e Andorra

Grupo D2*: Lituânia, Azerbaijão e Liechtenstein.

* ranking ainda por definir entres as equipas 49ª e 52ª classificadas.

