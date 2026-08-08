Portugal conquista pela primeira vez o título mundial de veteranos por equipas no ténis

Portugal conquistou pela primeira vez o Campeonato do Mundo de veteranos por equipas, ao vencer a Espanha por 2-1 na final da Tony Trabert Cup (+40), disputada no Complexo de Ténis do Jamor, alcançando um feito inédito para o ténis português.A equipa nacional, formada por Frederico Gil, Gonçalo Nicau, João Ferreira e José Ricardo Nunes, chegou à terceira final da competição depois de ter falhado a conquista do título nas duas anteriores. Desta vez, conseguiu superar a seleção espanhola, apontada como principal favorita, e inscrever o seu nome na história da modalidade.A final começou de forma desfavorável para Portugal. Gonçalo Nicau foi derrotado por Adrián Menéndez-Maceiras, antigo 111.º do ranking ATP, pelos parciais de 6-1 e 6-3, naquele que foi o único encontro perdido pelo português durante todo o torneio.A resposta portuguesa surgiu através de Frederico Gil, atual número um mundial do escalão +40, que venceu Daniel Gimeno-Traver, antigo 48.º do ranking ATP, por 6-1, 3-6 e 6-3, restabelecendo a igualdade na eliminatória.O triunfo teve também um significado especial para o antigo finalista do Estoril Open. Foi a primeira vez que Frederico Gil derrotou Gimeno-Traver em terra batida, depois de vários confrontos entre ambos durante as respetivas carreiras profissionais.Com a final empatada, o título ficou decidido no encontro de pares. As duas seleções alteraram as duplas inicialmente previstas e apostaram nos jogadores que tinham disputado os singulares..A aposta portuguesa revelou-se decisiva. Frederico Gil e Gonçalo Nicau venceram Adrián Menéndez-Maceiras e Daniel Gimeno-Traver por 7-5, 6-7 (4-7) e 10-4 no super tie-break, garantindo o triunfo na final e a inédita medalha de ouro para Portugal.O sucesso foi celebrado no court central do Jamor, onde Frederico Gil viveu alguns dos momentos mais marcantes da carreira profissional e que voltou a ser palco de uma conquista histórica para o ténis nacional. No final, Gil e Nicau festejaram o título juntamente com João Ferreira e José Ricardo Nunes, igualmente campeões do mundo por equipas.O ITF World Tennis Masters Tour World Team Championships 2026, organizado pela Federação Portuguesa de Ténis, reuniu mais de 300 jogadores de 31 países, com encontros disputados no Complexo de Ténis do Estádio Nacional, no Clube Internacional de Foot-Ball (CIF) e no Clube Escola de Ténis de Oeiras (CETO).A conquista da Tony Trabert Cup representa o primeiro título mundial coletivo da história do ténis português em competições de veteranos. O feito junta-se ao vasto currículo internacional de vários dos seus protagonistas. Frederico Gil já havia conquistado o título mundial individual do escalão +40, enquanto João Ferreira e José Ricardo Nunes já tinham sido campeões do mundo em provas individuais de pares. Portugal conta ainda com títulos mundiais individuais de Rita Freitas e Gonçalo Falcão, bem como com triunfos de Dominika Gorecka e Luís Sousa Pinto em provas de pares.Com a vitória sobre a favorita Espanha, Portugal conquistou pela primeira vez o título mundial de veteranos por equipas, inscrevendo definitivamente o seu nome na história do ténis internacional.