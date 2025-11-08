Portugal conquista bronze em trampolim individual por equipas no Mundial

Portugal conquistou este sábado, 8 de novembro, a medalha de bronze na competição de trampolim individual por equipas no Mundial que está a ser disputado em Pamplona, em Espanha.Diogo Abreu (59.860), Gabriel Albuquerque (62.880) e Pedro Ferreira (60.710) – com Lucas Santos como suplente -, terminaram a prova no terceiro lugar, com 18 pontos, apenas atrás das duas seleções de ginastas neutros, com os bielorrussos a conquistarem o cetro mundial, com 21, e os russos a medalha de prata, com 20.Portugal tinha conquistado o título mundial em 2022, nos Mundiais disputados em Sófia.