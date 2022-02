Portimão pode beneficiar com retirada do GP de fórmula 1 à Rússia

Portugal pode beneficiar da retirada do Grande Prémio de Fórmula 1 à Rússia. A pista de Portimão volta assim a ser opção para receber a 17.ª prova do Mundial 2022, prevista para 25 de setembro. Tudo dependerá de um acordo com o organizador, mas o DN sabe que o Autódromo Internacional do Algarve já se disponibilizou para receber o evento. A acontecer será o terceiro ano consecutivo que Portugal recebe os monolugares da prova rainha do automobilismo, depois de 2020 e 2021.

A pista algarvia está livre nessa data e tem ainda a seu favor a localização e a altura do ano. Com o Grande Prémio de Itália marcado para o dia 11 de setembro, a pesada logística da F1 obriga a encontrar uma solução na Europa e aí o Algarve ganha vantagem.

A desvantagem é o valor a pagar. Se em 2020 a fatura ficou em 5,5 milhões de euros com ajuda da pandemia, uma vez que era do interesse do promotor arranjar uma solução num país que desse garantias no combate à covid-19 (e Portugal dava), em 2021 a fatura já subiu um pouco. Para receber a F1 de novo é preciso subir para lá dos nove milhões de euros e convencer a empresa organizadora. Ter um português (Eduardo Freitas) recém nomeado diretor de corridas também pode ajudar.

Ainda há dias, o chefe da equipa Haas, Günther Steiner, lembrou a importância de ter tido Portimão e Mugello no calendário do Mundial durante a pandemia, admitindo que há alguma monotonia em correr sempre nas mesmas pistas.

Este ano o número de Grandes Prémios subiu para 23, com a estreia de Miami (EUA) e o aval da Federação Internacional do Automóvel (FIA). O Mundial 2022 arranca a 20 de março, no Bahrain, e terminará somente a 20 de novembro, no circuito Yas Marina do Abu Dhabi.