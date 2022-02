Polónia, Suécia e Rep.Checa criticam FIFA e mantém recusa de jogar com a Rússia

Portimão pode beneficiar com retirada do GP de fórmula 1 à Rússia

A FIFA decidiu que a seleção da Rússia pode jogar o playoff de acesso ao Mundial 2022 em campo neutro, sem bandeira ou hino e sob a designação da federação nacional e não do país. Uma espécie de quádrupla sanção pela invasão da Ucrânia, mas que não agradou à Polónia, que recusa participar num "jogo de aparências" enquanto durar o conflito armado na Ucrânia. "A seleção da Polónia não vai jogar frente à Rússia, pouco importa o nome da equipa", avisou no Twitter o presidente da federação polaca de futebol, Cezary Kulesza.

"Totalmente inaceitável", considerou ainda Cezary Kulesza, que reiterou a posição da Polónia em não defrontar a Rússia no jogo das meias-finais do playoff para o Mundial 2022, que estava previsto para a Rússia a de março, pouco preocupado com acusações russas de querer ganhar fora do relvado.

Os polacos Lewandowski e Szczesny aplaudiram a decisão da federação da Polónia, país que já acolheu mais de 100 mil refugiados ucranianos em três dias. Também República Checa e Suécia, que se defrontam na outra meia-final do playoff e são possíveis adversários dos russos, manifestaram a intenção de não ir a jogo.

Em comunicado, a federação checa referiu que as sanções anunciadas pela FIFA "não motivaram qualquer mudança de posição" da sua seleção nacional de não jogar com os russo. Já o presidente da federação sueca mostrou-se "descontente" com a decisão do organismo: "Já fizemos saber que não queremos defrontar a Rússia nestas circunstâncias, devido à invasão à Ucrânia."

A federação inglesa informou este domingo em comunicado que não jogará qualquer jogo contra a Rússia num futuro próximo. Já a campeã mundial, a França foi mais longe e disse apoiar a expulsão da Rússia. Noël Le Graët, presidente da Federação Francesa de Futebol, disse ao jornal Le Parisien que o desporto e, principalmente o futebol, não pode permanecer neutro" após a invasão da Ucrânia.

As sanções da FIFA surgem dias depois do Comité Olímpico Internacional (COI) ter pedido a todas as federações desportivas internacionais para cancelarem ou retirarem competições planeadas para solo russo ou bielorrusso, depois da UEFA ter transferido a final da Liga dos Campeões de São Petersburgo para Paris e de a F1 ter cancelado o Grande Prémio a Sochi.

"Nenhuma competição internacional será disputada no território da Rússia, devendo as partidas em casa ser jogadas em território neutro e sem espectadores", disse a FIFA, lamentando e condenando a ofensiva militar russa ao território da Ucrânia. O organismo mundial mantém o diálogo com o COI, UEFA e outros organismos internacionais "para analisar a tomada de medidas adicionais, incluindo uma possível exclusão das competições, que serão aplicadas num futuro próximo, caso a situação não melhore".