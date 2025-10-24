Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
FOTO: EPA/DUSTIN SAFRANEK
Desporto

Piratas informáticos acedem a dados pessoais de vários pilotos de Fórmula 1

Os três hackers, que se dedicam a testar os sistemas de cibersegurança de empresas e organizações, expuseram a situação nas redes sociais durante e explicaram todo o processo ao pormenor.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

Um ataque informático à Federação Internacional do Automóvel (FIA), em junho, expôs dados pessoais de vários pilotos de Fórmula 1, entre os quais o atual campeão Max Verstappen.

Embora o ataque já tenha ocorrido há alguns meses, apenas foi divulgado pela FIA durante o Grande Prémio do México, que decorre entre esta sexta-feira e domingo.

Os três hackers responsáveis pela intrusão, que se dedicam a testar os sistemas de cibersegurança de empresas e organizações, expuseram a situação nas redes sociais durante esta semana, tendo explicado todo o processo ao pormenor.

Os piratas informáticos detetaram uma vulnerabilidade no portal de categorização de pilotos da FIA, o que lhes permitiu aceder, sem grandes dificuldades, ao perfil de administrador da página.

Chegados a essa fase, conseguiram chegar ao acesso a documentos pessoais, registos de licença e outros dados pessoais de pilotos, entre os quais os do atual campeão Max Verstappen.

“Parámos os testes depois de ver que era possível aceder ao passaporte, currículo, licença, hash de senha e PII de Max Verstappen. Esses dados podiam ser consultados para todos os pilotos de F1 com uma categorização, juntamente com informações confidenciais das operações internas da FIA”, explicou o grupo num comunicado publicado no seu portal na Internet.

Os hackers asseguram que não guardaram nem partilharam quaisquer informações, tendo inclusivamente alertado a FIA para o sucedido.

A entidade que rege o automobilismo a nível mundial, citado pela Gazzetta dello Sport, diz que o site visado foi imediatamente retirado da internet até que o sistema de segurança fosse reforçado, tendo contado com o auxílio dos três hackers envolvidos.

De acordo com a FIA, nenhuma outra plataforma digital ligada à organização foi afetada e alguns dos pilotos visados foram informados do ataque.

Fórmula 1
Ataque informático
FIA

