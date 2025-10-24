Piratas informáticos acedem a dados pessoais de vários pilotos de Fórmula 1

Um ataque informático à Federação Internacional do Automóvel (FIA), em junho, expôs dados pessoais de vários pilotos de Fórmula 1, entre os quais o atual campeão Max Verstappen.Embora o ataque já tenha ocorrido há alguns meses, apenas foi divulgado pela FIA durante o Grande Prémio do México, que decorre entre esta sexta-feira e domingo.Os três hackers responsáveis pela intrusão, que se dedicam a testar os sistemas de cibersegurança de empresas e organizações, expuseram a situação nas redes sociais durante esta semana, tendo explicado todo o processo ao pormenor. .Os piratas informáticos detetaram uma vulnerabilidade no portal de categorização de pilotos da FIA, o que lhes permitiu aceder, sem grandes dificuldades, ao perfil de administrador da página. Chegados a essa fase, conseguiram chegar ao acesso a documentos pessoais, registos de licença e outros dados pessoais de pilotos, entre os quais os do atual campeão Max Verstappen.“Parámos os testes depois de ver que era possível aceder ao passaporte, currículo, licença, hash de senha e PII de Max Verstappen. Esses dados podiam ser consultados para todos os pilotos de F1 com uma categorização, juntamente com informações confidenciais das operações internas da FIA”, explicou o grupo num comunicado publicado no seu portal na Internet.Os hackers asseguram que não guardaram nem partilharam quaisquer informações, tendo inclusivamente alertado a FIA para o sucedido.A entidade que rege o automobilismo a nível mundial, citado pela Gazzetta dello Sport, diz que o site visado foi imediatamente retirado da internet até que o sistema de segurança fosse reforçado, tendo contado com o auxílio dos três hackers envolvidos.De acordo com a FIA, nenhuma outra plataforma digital ligada à organização foi afetada e alguns dos pilotos visados foram informados do ataque.