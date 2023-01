Pepe operado ao antebraço para "melhorar a consolidação óssea"

O futebolista Pepe foi esta terça-feira operado ao antebraço esquerdo para "melhorar a consolidação óssea" da lesão sofrida pelo central do FC Porto ao serviço da seleção de Portugal no Mundial2022 do Qatar.

"Pepe foi sujeito a uma intervenção cirúrgica no antebraço esquerdo para melhorar a consolidação óssea da fratura do cúbito sofrida ao serviço da seleção portuguesa no Campeonato do Mundo no Qatar", referem os campeões nacionais, no seu site na internet.

Os dragões esclarecem ainda que a operação teve lugar no Hospital de Santa Maria e foi liderada por Miguel Trigueiros.

O futebolista de 39 anos não voltou a ser opção no FC Porto após o Mundial, no qual Portugal foi afastado nos quartos de final, ante Marrocos, ao perder por 1-0.