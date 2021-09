Pedro Pichardo vence final da Liga Diamante

Pedro Pichardo venceu esta quinta-feira a final da Liga Diamante no triplo salto. O português nascido em Cuba saltou 17, 70 metros e venceu a prova de Zurique, que reúne os cinco melhores de cada disciplina nas 11 ligas diamantes do calendário, que contou com o campeão nacional Tiago Pereira (saltou 16.61 metros).

Líder praticamente desde o começo do concurso, com 17.26 metros, Pichardo optou por não saltar em duas rondas e ainda foi ameaçado por Hugues Fabrice Zango (com 17.20), mas reservou o melhor para o final, com um salto de 17.70 metros. E festejou com um sorriso bem aberto, que contrasta com a imagem mais séria que o caracteriza. Talvez porque esse salto lhe tenha valido mais 25 mil dólares (21,1 mil euros) para além da glória do primeiro lugar.

A fechar o pódio do triplo salto ficou o argelino Yasser Triki, com 17.03.

O campeão Olímpico continua assim sem dar hipóteses aos adversários. O atleta do Benfica é um dos cinco atletas que já passaram a barreira dos 18 metros (2015), mas continua a perseguir o sonho de bater o recorde do mundo que ainda é de Jonathan Edwards - 18.29 metros em 1995.

Também no triplo salto, Patrícia Mamona ficou em quarto lugar, depois da campeã Olímpica Yulimar Rojas ((15.48 metros) e das duas jamaicanas Shanieka Ricketts (14.64) e Kimberly Williams (14.47). A portuguesa, medalha de prata nos Jogos Olímpicos, saltou 14.33 metros, longe do recorde pessoal de 15.01 metros conseguido em Tóquio 2020.

Na final da Liga Diamante, que contou pela primeira vez com cinco atletas portugueses, Liliana Cá repetiu o quinto lugar dos Jogos Olímpicos no lançamento do disco. Na quarta-feira Auriol Dongmo acabou o lançamento do peso em segundo lugar.