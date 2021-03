best of dn 2018

Pedro Pichardo é campeão da Europa do triplo salto. Qualquer um dos saltos lhe daria o ouro e isso diz bem da supremacia do luso-cubano, um dos três atletas a saltar acima dos 17 metros na final. Abriu o concurso com um salto de 17.30 metros, depois fez um nulo e a seguir saltou 17.08m e 17.06m. No quinto salto optou por não ir e fechou com 17.12m.

A prata foi para Alexis Copello (Azerbaijão), que saltou 17.04 m e o bronze para Max Heb (Alemanha), com 17.01m.

É a segunda medalha de ouro para Portugal nestes Europeus de Atletismo de Pista Coberta, depois do ouro conquistado por Auriol Dongmo no lançamento do peso e a 25.ª em todas as edições dos campeonatos (14 de ouro, nove de prata e duas de bronze). É a segunda vez na história que o atletismo nacional arrecada dois ouros num europeu indoor, depois de Fernanda Ribeiro (3000m) e Carla Sacramento (1500m) em 1996.

No que ao triplo salto masculino diz respeito esta é a terceira vitória de sempre em Europeus de Pista Coberta nas últimas quatro edições, depois dos triunfos de Nelson Évora em 2015 (Praga) e em 2017 (Belgrado).

O atleta do Benfica só precisou de um salto com 17,03 m para garantir a presença na final mostrando que é de longe o melhor europeu do triplo salto e dizendo alto e bom som que o objetivo era ganhar o ouro e ser o melhor do mundo. O primeiro objetivo foi conseguido, mas o ar chateado com que terminou a prova mostra como ele esperava mais dele próprio. Afinal ele é um dos cinco triplistas a nível mundial que já voaram para lá de 18 metros (18,08, que se mantém como o seu atual recorde pessoal e que foi conseguido em Havana).

Desertou de Cuba em abril de 2017 durante um estágio da seleção cubana em Estugarda (Alemanha). A notícia correu mundo assim como a contratação por parte do Benfica dias depois para o lugar deixado vago pelo recordista nacional Nélson Évora.

A naturalização demorou apenas alguns meses ao abrigo de um inicial estatuto de refugiado. A 7 de dezembro Pichardo já era português, mas ainda teve de esperar quase ano e meio para competir com as cores nacionais em agosto de 2019 e com uma vitória no Europeu de Nações de atletismo, em Sandnes, na Noruega ao saltar 16.98. Nos mundiais ao ar livre desiludiu com um quarto lugar, agora vingado com o ouro europeu.

A próxima missão dá pelo nome de Jogos Olímpicos Tóquio2021 no verão.