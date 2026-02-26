Patrícia Sampaio sofre rotura ligamentar e falha Europeu de judo

Patrícia Sampaio sofreu uma rotura do ligamento lateral interno do joelho esquerdo durante o Olympic Training Camp realizado em Paris, após a participação no Grand Slam de judo, lesão que a obrigará a parar a competição durante vários meses e a falhar o Campeonato da Europa, onde não poderá defender o título conquistado em 2025, na categoria de -78 kg. O regresso à competição está previsto para o terceiro trimestre, depois de concluído o processo de fisioterapia e reabilitação.A informação foi divulgada pela Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, clube da atleta, que confirmou o diagnóstico e o plano de recuperação já definido para permitir o retorno progressivo aos treinos e à competição internacional.Natural de Tomar, a judoca compete na categoria de -78 kg e integra a elite mundial da modalidade, tendo conquistado a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ao longo da carreira tem acumulado resultados de relevo no circuito internacional.Na temporada de 2025 sagrou-se campeã europeia em Podgorica, conquistou a medalha de bronze nos Campeonatos do Mundo de Budapeste e alcançou a medalha de prata no Grand Slam de Tóquio..Judoca Patrícia Sampaio assume liderança do ranking mundial .Judoca Patrícia Sampaio é campeã europeia em -78 kg