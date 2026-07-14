Patrícia Sampaio recebe o legado de Carlos Lopes e lança o desafio: "Quero ser campeã olímpica"
Gerardo Santos
Desporto

Patrícia Sampaio recebe o legado de Carlos Lopes e lança o desafio: "Quero ser campeã olímpica"

Medalhada olímpica assume o sonho de conquistar o ouro, enquanto paralímpico Miguel Monteiro simboliza a ambição de uma Equipa Portugal que reúne olímpicos e paralímpicos sob a mesma identidade
Cecília Carmo
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