Oito meses depois do ataque cardíaco Eriksen voltou a jogar

O que parecia impossível aconteceu. Mais de oito meses depois de ter sofrido um ataque cardíaco e ter colapsado em campo deixando o Mundo em suspense durante dias, Christian Eriksen votou a jogar futebol.

O médio dinamarquês foi contratado recentemente pelo Brentford da Premier League e estreou-se este sábado no jogo da 27.ª jornada da liga inglesa, frente ao Newcastle. Entrou depois do intervalo, para o lugar do compatriota Jensen, debaixo de uma enorme ovação, mostrando estar em boa forma para quem está há tanto tempo inativo. A derrota com o Newcastle passou assim para segundo plano.

Eriksen não atuava desde 12 de junho do ano passado, quando colapsou durante o jogo da Dinamarca frente à Finlândia, no Euro 2020. Foi reanimado no relvado e passou por uma longa recuperação, após lhe ser implantado um cardiodesfibrilhador. Algo proibido em Itália e por isso o jogador rescindiu com o Inter e procurou novo clube aos 29 anos.

Ainda treinou no Ajax (onde já tinha jogado) antes de assinar com o Brentford.