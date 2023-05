"Oh Conceição, faz do Porto campeão". Treinador foi ver os Coldplay

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, esteve no Estádio Cidade de Coimbra para assistir ao primeiro de quatro concertos dos Coldplay

Não foram só as músicas dos Coldplay que se ouviram na quarta-feira no Estádio Cidade de Coimbra, mas também um cântico de futebol. A razão? A presença do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, entre os milhares que foram assistir ao primeiro de quatro concertos da banda britânica em Portugal.

Quando deram pela presença do treinador dos Dragões, natural de Coimbra, alguns adeptos dos azuis e brancos entoaram um cântico, que, na verdade, era um pedido. "Oh Conceição, faz do Porto campeão", ouviu-se.

O técnico sorriu, acompanhou os adeptos no cântico e agradeceu, numa altura em que o FC Porto ainda se mantém na corrida para conquistar o título, a quatro pontos do líder Benfica, quando faltam apenas dois jogos para o final da época.

O momento foi registado em vídeo e posto a circular nas redes sociais.

Mas Sérgio conceição não foi a única figura do mundo do futebol que esteve em Coimbra.

Os jogadores do Sporting Nuno Santos e Rochinha aproveitaram a folga do plantel e assistiram ao concerto da banda de Chris Martin, como mostraram as imagens que as namoradas dos futebolistas publicaram nas redes sociais.