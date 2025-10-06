Oficial: Pedro Gonçalves renova com o Sporting até 2030

O Sporting oficializou esta segunda-feira, 6 de outubro, a renovação de Pedro Gonçalves até 2030.Além de acrescentar três épocas ao atual vínculo, o novo contrato fará do médio/avançado internacional português de 27 anos um dos mais bem pagos do plantel, saltando para o patamar entre os dois e os três milhões de euros anuais, avança o Record.A cláusula de rescisão continuará fixada nos 80 milhões de euros.A oficialização da renovação ocorreu nas redes sociais às 19:06, em alusão ao ano de fundação do clube (1906).. Pedro Gonçalves chegou a Alvalade no verão de 2020, proveniente do Famalicão, na altura numa transferência de 6,5 milhões de euros por metade do passe. Três anos depois, a SAD leonina comprou mais 40% do passe, por 7,7 milhões de euros, elevando o investimento para 14,2 milhões.A viver a sexta temporada no clube, Pote soma já 209 jogos, 87 golos e 52 assistências pelo Sporting, tendo ainda vencido três campeonatos (2020-21, 2023-24 e 2024-25), uma Taça de Portugal (2024-25), uma Supertaça (2021) e duas Taças da Liga (2020-21 e 2021-22).