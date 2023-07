Jurásek é reforço do Benfica. Custou 14 milhões e fica com cláusula de 80

O Benfica anunciou esta segunda-feira, às 19.04 em ponto (ano da fundação do clube da Luz), a contratação de Jurásek, defesa esquerdo contratado ao Slavia Praga. O contrato é válido por cinco temporadas, ou seja, até 2028.

A contratação custou 14 milhões de euros aos cofres do clube da Luz, ficando o Slavia com direito a receber 10% do valor de uma futura cedência do jogador, cuja cláusula de rescisão ficou fixada em 80 milhões de euros.

Jurásek vai lutar por um lugar na lateral direita com o sérvio Mihailo Ristic, ambos com a difícil missão de fazer esquecer o espanhol Alex Grimaldo, que tão bem conta do recado deu nas últimas sete épocas, mas que optou por não renovar contrato e transferiu-se para o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

O defesa checo é considerado um dos mais promissores defesas-esquerdos da nova geração do seu país, depois de se ter destacado na última época ao serviço do Slavia Praga, clube pelo qual fez dois golos e 11 assistências nos 44 jogos oficiais que disputou.

Jurásek e os argentinos Di María e Otamendi vão juntar-se esta terça-feira aos restantes colegas no estágio que o Benfica está a realizar em St. George"s Park, Inglaterra. O trio vai viajar juntamente com o presidente Rui Costa, mas dado que só agora vão começar a treinar, é pouco provável que sejam opção no jogo de preparação que está previsto para amanhã, diante do Southampton, naquele que será o primeiro teste da época do clube da Luz.

O plantel benfiquista só chegou na madrugada de segunda-feira, cerca das 3.00 da manhã, ao hotel. Mas mesmo assim o plantel realizou um treino no ginásio da parte da manhã e à tarde no relvado.