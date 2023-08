Oficial: Gonçalo Ramos no PSG e anunciado por... Pauleta

Agora é oficial e de uma forma original. O PSG partilhou esta segunda-feira nas redes sociais um vídeo com Pedro Pauleta, antigo jogador do clube, onde apesar de nunca ser referido o nome de Gonçalo Ramos, está tudo bastante percetível, com o antigo internacional português a dar as boas-vindas a Ramos, com imagens dos golos marcados pelo ex-benfiquista ao serviço da seleção no Mundial do Qatar.

Ramos viajou esta manhã para França, realizou testes médicos e acertou os últimos detalhes do contrato de cinco épocas com os parisienses.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A transferência para o PSG assume contornos pouco habituais. Para dar a volta à questão do fair play financeiro da UEFA, o emblema francês vai pagar já 20 milhões de euros (curiosamente o preço a pagar por Arthur) ao Benfica, ficando obrigado no final da temporada a saldar mais 45 milhões, o que perfaz os 65M da transferência. Ficou ainda contemplado no contrato o pagamento de 15 milhões mediante objetivos.

Em Paris, Gonçalo Ramos vai juntar-se aos portugueses Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha e Renato Sanches (este último, contudo, ainda não é certo que fique no plantel), e terá a complicada missão de substituir Kylian Mbappé, jogador que se recusou a renovar contrato e que foi literalmente encostado pelo clube (está a treinar com os dispensáveis), o que leva a crer que a saída seja o cenário mais provável.

O internacional português, que vai ganhar seis milhões de euros por temporada, chega ao PSG num momento algo conturbado. Além do caso Mbappé, o jornal L"Equipe noticiou ontem que o brasileiro Neymar pediu para deixar o emblema gaulês.