Oficial: Carlos Queiroz é o novo selecionador do Qatar

Carlos Queiroz foi esta segunda-feira oficializado como selecionador do Qatar. Tal como o DN avançou em primeira mão no dia 31 de janeiro, o técnico português assinou um acordo com a Associação de Futebol do Qatar até 2026. Tinha sido convidado para assumir a seleção qatariana durante a final do Mundial 2022, competição em que orientou o Irão.

Depois de participarem num Mundial pela primeira vez, por serem o país organizador, os árabes querem o apuramento para um Campeonato do Mundo e o próximo é em 2026. No entanto, a grande missão de Queiroz será a conquista da Taça das Nações Asiáticas neste ano (entre 16 de junho e 16 de julho), prova que o Qatar quer voltar a conquistar, depois do triunfo inédito de 2019.

Queiroz tem quatro qualificações para Mundiais. É aliás o único treinador na história a fazê-lo com mais de uma seleção. Das sete que já orientou - Portugal (1991 a 1993 e 2008 a 2010), Emirados Árabes Unidos (1999), África do Sul (2000 a 2001), Irão (2011 a 2019 e 2022), Colômbia (2019 a 2020) e Egito (2021) - só não conseguiu apurar duas para um Campeonato do Mundo.

Será o sétimo desafio como selecionador do técnico de 69 anos, um dos 7 portugueses ao leme de uma seleção estrangeira: Fernando Santos (Polónia), Rui Vitória (Egito), Pedro Gonçalves (Angola), Paulo Duarte (Togo), Hélio Sousa (Barhein), José Peseiro (Nigéria).