Carlos Queiroz vai ser selecionador do Qatar

Carlos Queiroz vai ser o novo selecionador do Qatar. Segundo soube o DN, o treinador português viaja nesta altura para Doha para assinar contrato com a Associação de Futebol do Qatar e ser oficializado como técnico nacional. Será o sétimo desafio como selecionador do técnico de 69 anos, um dos 7 portugueses ao leme de uma seleção estrangeira: Fernando Santos (Polónia), Rui Vitória (Egito), Pedro Gonçalves (Angola), Paulo Duarte (Togo), Hélio Sousa (Barhein), José Peseiro (Nigéria).

Depois da eliminação do Irão no Mundial 2022, Queiroz entrou no radar qatariano. Foi convidado pelo sheik para ver a final do Mundial e sondado para suceder a Félix Sánchez. O técnico voltou depois a Doha para negociar e saiu de lá com um pré-acordo que só seria formal depois da Taça do Golfo, prova em que a seleção onde joga o português naturalizado, Pedro Ró-Ró Correia, chegou às meias- finais. Agora é uma questão de horas até ser anunciado.

Depois de participarem num Mundial pela primeira vez, por serem o país organizador, os árabes querem o apuramento para um Campeonato do Mundo e o próximo é em 2026. No entanto, a grande missão de Queiroz será a conquista da Taça das Nações Asiáticas neste ano (entre 16 de junho e 16 de julho), prova que o Qatar quer voltar a conquistar, depois do triunfo inédito de 2019.

Queiroz tem quatro qualificações para Mundiais. É aliás o único treinador na história a fazê-lo com mais de uma seleção. Das sete que já orientou - Portugal (1991 a 1993 e 2008 a 2010), Emirados Árabes Unidos (1999), África do Sul (2000 a 2001), Irão (2011 a 2019 e 2022), Colômbia (2019 a 2020) e Egito (2021) - só não conseguiu apurar duas para um Campeonato do Mundo.

Antes de abraçar o novo desafio, Carlos Queiroz fechou a ligação emocional ao Irão nas redes sociais.