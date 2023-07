Oficial. Ugarte deixa o Sporting para reforçar o Paris Saint-Germain

O médio uruguaio Manuel Ugarte foi esta sexta-feira apresentado como reforço do Paris Saint-Germain, tendo assinado um contrato válido por cinco temporadas. Este negócio, que já estava alinhavado há algumas semanas, rende 60 milhões de euros ao Sporting.

O internacional uruguaio de 22 anos é o segundo reforço da equipa agora treinada pelo espanhol Luis Enrique, que esta semana já tinha garantido o avançado Marcos Asensio, que chegou do Real Madrid, a custo zero.

Com formação no Fénix, no Uruguai, Ugarte chegou ao Famalicão, que mantém uma percentagem do passe, em 2020/21, no qual passou apenas uma temporada, antes de se transferir para o Sporting, no qual se tornou indiscutível esta temporada, fazendo 47 encontros.

Ugarte torna-se a segunda maior venda dos leões, depois da saída de Bruno Fernandes para o Manchester United em 2019/20, por 65 milhões de euros.