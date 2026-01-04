Oferta inesperada permite ao FC Porto fechar primeira volta com vitória nos Açores e um recorde de pontos

Um erro grave do guarda-redes brasileiro Gabriel Batista deu a vitória ao FC Porto em casa do Santa Clara, por 1-0, permitindo aos 'dragões' fechar a primeira volta ainda mais destacados na liderança da I Liga de futebol.O único golo do encontro surgiu aos 50 minutos, quando o avançado espanhol Samu intercetou uma bola vinda de Gabriel Batista e rematou para as redes desertas, assegurando mais três pontos aos 'azuis e brancos', que fecham a primeira volta com 16 triunfos e apenas um empate cedido, perante um Santa Clara que somou a terceira partida seguida sem vencer.O FC Porto terminou a primeira volta destacado na liderança, com 49 pontos - após 16 vitórias e apenas um empate em 17 jogos - tendo tirado partido nesta ronda do empate registado pelo Sporting, segundo classificado, em casa do Gil Vicente para elevar para sete pontos a sua vantagem sobre os leões, enquanto os açorianos ocupam o 14.º lugar, com 16 pontos, apenas mais dois do que o Arouca, 16.º e situado em zona de play-off de manutenção. .Novo recorde de pontos Com esta vitória, o FC Porto bate também o recorde absoluto de pontos à 17ª jornada na liga portuguesa, superando o registo do Benfica, que, em 2019/20, sob o comando de Bruno Lage, somou 48 pontos, correspondentes a 16 triunfos e uma derrota.Desde que as vitórias passaram a valer três pontos, e não apenas dois, o que aconteceu a partir de 1995/96, o terceiro registo é de três ‘versões’ do FC Porto, que somaram 47 pontos em 1996/97, 2010/11 e 2021/22, em todas as ocasiões com 15 vitórias e dois empates.O novo recorde dos portistas esta temporada, sob o comando de Francesco Farioli, foi conseguido com um percurso com apenas dois pontos perdidos, no empate a zero na receção ao Benfica, à oitava jornada, e com apenas quatro golos sofridos, o melhor registo em 17 jornadas desde o FC Porto de 1995/96 (três).