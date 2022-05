Rodrygo entrou no jogo com o Manchester City para colocar o Real Madrid na 17.ª final da Champions.

Rodrygo tinha 17 anos quando foi colocado perante uma decisão importante. Tinha um talento impressionante e o Santos tinha recebido duas propostas irrecusáveis: uma do Real Madrid e outra do Liverpool... precisamente os finalistas da Liga dos Campeões deste ano. Escolheu os merengues por causa de Cristiano Ronaldo. Tinha ficado fascinado com uma imagem do português a levantar a Champions pelo Real (2018) e queria isso para ele.

Quando chegou a Madrid, um ano depois, CR7 já se tinha mudado para a Juventus, mas nada apaga a influência que teve na decisão do extremo direito/avançado e agora herói merengue, após ajudar o Real Madrid a eliminar o Manchester City e a garantir um lugar na final da liga milionária.