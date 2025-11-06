Nuno Mendes, Vitinha e Roberto Martínez na corrida aos prémios The Best da FIFA

Os futebolistas portugueses Nuno Mendes e Vitinha estão nomeados para o prémio The Best de melhor jogador do ano, enquanto o selecionador nacional, o espanhol Roberto Martínez, concorre ao galardão de melhor treinador, anunciou esta quinta-feira, 6 de novembro, a FIFA.O lateral esquerdo e o médio, ambos do Paris Saint-Germain, fazem parte da lista de 11 jogadores que concorrem ao prémio, a qual será reduzida a três finalistas após a votação que se inicia esta quinta-feira e decorre até 28 de novembro.Além de Nuno Mendes e Vitinha, estão na luta pelo galardão Ousmane Dembélé (PSG), Achraf Hakimi (PSG), Harry Kane (Bayern Munique), Kylian Mbappé (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcelona), Raphinha (Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool) e Lamine Yamal (Barcelona).Já Roberto Martínez, que conduziu Portugal à conquista da Liga das Nações, é um dos sete nomeados para melhor treinador do ano, juntamente com Javier Aguirre (México), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (FC Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea) e Arne Slot (Liverpool).