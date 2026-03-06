Ricardo Horta soma já 16 golos e 10 assistências em 41 jogos na presente temporada, voltando a superar os dois dígitos em ambos os itens
Ricardo Horta soma já 16 golos e 10 assistências em 41 jogos na presente temporada, voltando a superar os dois dígitos em ambos os itensFOTO: HUGO DELGADO / Lusa
Desporto

Nunca foi campeão nem jogou nos grandes. O improvável melhor marcador da I Liga no século XXI

Ricardo Horta destronou Liedson no último mês. Uma façanha incrível para um jogador que não é ponta-de-lança. É também o recordista de jogos (466) e golos (154) pelo Sp. Braga.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
I Liga
Futebol
Sp. Braga
Ricardo Horta
edição impressa
Entrelinhas

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt