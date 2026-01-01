Nomes fortes do desporto português a acompanhar em 2026

Equipa Nacional de AndebolOs “Heróis do Mar” participar no Campeonato da Europa depois de garantir o apuramento na fase de qualificação organizada pela EHF. Portugal é orientado por Paulo Jorge Pereira, selecionador nacional desde 2016, e chega à competição como presença regular nas grandes provas internacionais da última década.O melhor resultado de sempre foi alcançado no Mundial deste ano, com o 4.º lugar.A seleção conta com vários atletas de destaque que atuam em clubes importantes em Portugal e no estrangeiro. Um dos nomes mais proeminentes é Martim Costa, lateral-esquerdo, que foi um dos melhores marcadores do Europeu de 2024. Outros jogadores experientes como Rui Silva, Gustavo Capdeville e António Areia compõem um grupo com equilíbrio entre juventude e experiência. O objetivo passa por ultrapassar a fase de grupos e consolidar Portugal entre as seleções mais consistentes do andebol europeu, dando continuidade a um projeto assente na estabilidade técnica e no rendimento sustentado.O Campeonato decorre entre 15 de janeiro e 1 de fevereiro e realiza-se em 3 países: Dinamarca, Noruega e Suécia.Iúri LeitãoNo Ciclismo de pista são vários os atletas que podem chegar ao pódio, tanto no Campeonato da Europa, de 1 a 5 de fevereiro, em Konya, na Turquia, bem como no Mundial que se realiza no mês de outubro em Xangai, China, entre os dias 14 e 18.De todos os ciclistas lusos, o DN destaca o campeão e vice-campeão olímpico Iuri Leitão.O jovem de 26 anos, especialista em ciclismo de pista, já se tinha destacado anteriormente ao sagrar-se campeão do mundo de scratch em 2023.Ao longo da carreira, soma ainda várias medalhas e títulos nos Campeonatos da Europa, sobretudo nas disciplinas de scratch e madison, afirmando-se como um dos ciclistas mais consistentes da elite europeia. Paralelamente à pista, Iúri Leitão mantém atividade no ciclismo de estrada, integrando equipas do pelotão profissional. e conciliando calendários, algo cada vez mais raro no ciclismo moderno. Pela regularidade de resultados e impacto histórico, é considerado um dos ciclistas portugueses mais titulados de sempre e uma referência internacional da pista, temido pelos principais corredores mundiais. Fernando PimentaO fator casa poderá ser uma vantagem para o veterano Fernando Pimenta, nos campeonatos da Europa de Canoagem de velocidade, que em 2026 (entre 10 2 14 de junho) se realizam em Montemor-o-Velho. Mas Pimenta, terá outra prova de fogo nos Mundiais de Poznan, na Polónia. Será em outubro e Pimenta pode juntar mais medalhas às muitas já conquistadas internacionalmente,O momento mais simbólico da carreira surgiu nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, onde conquistou a medalha de bronze na prova de K1 1000 metros, garantindo a primeira medalha olímpica de sempre da canoagem portuguesa. Fernando Pimenta participou em três edições dos Jogos Olímpicos — Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020 — afirmando-se como presença constante ao mais alto nível.Ao longo da carreira, soma vários títulos de campeão do mundo e da Europa, destacando-se especialmente nas provas de K1 1000 metros e K1 5000 metros, disciplina em que é uma das grandes referências internacionais. O canoísta português acumula dezenas de medalhas em Campeonatos do Mundo e da Europa, sendo considerado um dos atletas portugueses mais medalhados de sempre em competições internacionais. Isaac NaderSe o título mundial nos 1500 metros já lhe pertence, todos esperam que Isaac Nader conquiste mais uma medalha nos Campeonatos da Europa de Atletismo, que se realizam em Birmingham (Reino Unido) de 10 a 16 de agosto).Nader é uma das principais figuras do meio-fundo nacional. A sua evolução tem sido marcada pela estabilidade competitiva e pela capacidade de responder em grandes palcos, num contexto de forte exigência internacional. Integrado numa geração emergente do atletismo português, o jovem atleta luso surge como uma aposta sólida para os grandes campeonatos, assumindo um papel cada vez mais relevante no panorama europeu do meio-fundo e reforçando a presença de Portugal nas principais provas da modalidade. Para além dos 1500 metros, destaca-se também nos 800 e nos 3000. Detém os recordes nacionais nos 800, 1500 e milha, tanto em pista coberta como ao ar livre.No início do mês de dezembro, Isaac sagrou-se vice-campeão da Europa de corta-mato em estafetas mistas, um feito que garantiu a Portugal a primeira medalha internacional nesta especialidade. Patrícia SampaioOutubro é o mês em que Patrícia Sampaio pode realizar o sonho de ser campeã do Mundo de Judo na categoria -78 Kg.A jovem campeã da Europa, natural de Tomar, entrará nos tatamis entre os dias 4 e 8 de outubro, em Baku, no Azerbaijão.Patrícia é reconhecida pela consistência competitiva, pela capacidade de adaptação tática e pela regularidade em grandes competições, assumindo-se como uma das figuras centrais do judo português na atualidade.O ponto mais alto da sua carreira aconteceu nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, onde conquistou a medalha de bronze, garantindo a Portugal mais um pódio olímpico no judo. Este resultado confirmou a sua progressão sustentada no circuito internacional e consolidou-a entre as melhores atletas mundiais da categoria. É atualmente a número 1 do ranking mundial.Mas, medalha de bronze no Campeonato do Mundo de 2022 marcou um ponto de viragem na sua carreira, confirmando a capacidade de competir ao mais alto nível em grandes eventos. Seguiram-se pódios em europeus e uma presença regular nas fases finais das principais competições internacionais, tanto individualmente como por equipas.